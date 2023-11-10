Движение на участке трассы Екатеринбург — Курган закрыли из-за аварии

Движение на участке трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган закрыли из-за аварии.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на ГИБДД области.

«На 60-м км автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган водитель грузовой автомашины Mercedes допустил выезд на полосу дороги встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной DAF в составе с прицепом», — заявили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что водитель Mercedes получил травмы различной степени тяжести.

Ранее в ГИБДД Свердловской области сообщили, что инспекторы ДПС оказали первую помощь пострадавшим в ДТП водителю и пассажиру автомобиля.