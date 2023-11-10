Сотрудники ГИБДД помогли пострадавшим в ДТП жителям Свердловской области
Об этом пишет URA.RU.
«Инспекторы дорожно-патрульной службы... незамедлительно провели действия с применением спецсредств медукладки по остановке кровотечения, перевязали раны пострадавшим и вызвали медиков», — говорится в сообщении ведомства.
Пострадавших госпитализировали.
Ранее начальник Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Рустем Гарипов заявил, что с начала 2023 года в регионе произошло 389 ДТП с участием несовершеннолетних.