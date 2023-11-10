Лежащий на дороге мужчина погиб из-за наезда 18-летнего водителя под Брянском
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении управления ГИБДД по региону.
Указывается, что мужчина был одет в одежду тёмных тонов без светоотражающих элементов. По словам женщины, погибший лежал на дороге без сознания.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установить направление движения погибшего не представилось возможным, так как вышеуказанный гражданин вёл маргинальный образ жизни, отношения с родственниками и знакомыми не поддерживал», — сообщили в ГИБДД.
По имеющимся данным, стаж вождения женщины составляет меньше года, она привлекалась к административной ответственности один раз за выезд на полосу встречного движения.
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