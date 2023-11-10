Лежащий на дороге мужчина погиб из-за наезда 18-летнего водителя под Брянском

В городе Новозыбков Брянской области 18-летняя девушка-водитель автомобиля Opel Corsa наехала на 63-летнего пешехода, который лежал на проезжей части, мужчина скончался на месте.

Об этом говорится в заявлении управления ГИБДД по региону.

Указывается, что мужчина был одет в одежду тёмных тонов без светоотражающих элементов. По словам женщины, погибший лежал на дороге без сознания.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установить направление движения погибшего не представилось возможным, так как вышеуказанный гражданин вёл маргинальный образ жизни, отношения с родственниками и знакомыми не поддерживал», — сообщили в ГИБДД.

По имеющимся данным, стаж вождения женщины составляет меньше года, она привлекалась к административной ответственности один раз за выезд на полосу встречного движения.

Ранее сообщалось, что пьяный полицейский сбил лежавшего на проезжей части в Волоколамске пожарного.