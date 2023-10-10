Пьяный полицейский сбил лежавшего на проезжей части в Волоколамске пожарного
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Об этом сообщило ГСУ СК России по Московской области в Telegram.
По данным следствия, дело возбуждено по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
«По данным следствия, ранним утром 6 октября 2023 года обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя своим автомобилем по пути следования, совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места преступления. Смерть потерпевшего наступила на месте от открытой черепно-мозговой травмы», — говорится в заявлении.
В подмосковном главке МВД также заявили, что обвиняемый в вышеуказанном преступлении сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
По данным ведомства, младший сержант полиции в свободное от службы время за рулём автомобиля наехал на мужчину, лежащего на проезжей части, после этого он покинул место ДТП. Когда он осознал произошедшее, то вернулся к месту аварии и вызвал экстренные службы. Медработники констатировали смерть пострадавшего, а водителя доставили в отдел полиции для разбирательства.
Нарушителя привлекли к ответственности в установленном законом порядке.
«Собранные материалы для дальнейшей юридической оценки будут переданы в следственные органы», — отметили в МВД.
Также устанавливается причина, по которой сбитый мужчина находился на проезжей части.
По данным РИА Новости, погибшим оказался сотрудник пожарных служб.
2 октября в МВД сообщили, что автобус с детьми выехал на обочину и перевернулся в Щёлковском городском округе Московской области.