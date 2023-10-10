Пьяный полицейский сбил лежавшего на проезжей части в Волоколамске пожарного

Полицейский, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, переехал на автомобиле мужчину, который лежал на проезжей части в подмосковном Волоколамске, заведено уголовное дело.

Об этом сообщило ГСУ СК России по Московской области в Telegram.

По данным следствия, дело возбуждено по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

«По данным следствия, ранним утром 6 октября 2023 года обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя своим автомобилем по пути следования, совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места преступления. Смерть потерпевшего наступила на месте от открытой черепно-мозговой травмы», — говорится в заявлении.

В подмосковном главке МВД также заявили, что обвиняемый в вышеуказанном преступлении сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

По данным ведомства, младший сержант полиции в свободное от службы время за рулём автомобиля наехал на мужчину, лежащего на проезжей части, после этого он покинул место ДТП. Когда он осознал произошедшее, то вернулся к месту аварии и вызвал экстренные службы. Медработники констатировали смерть пострадавшего, а водителя доставили в отдел полиции для разбирательства.

Нарушителя привлекли к ответственности в установленном законом порядке.

«Собранные материалы для дальнейшей юридической оценки будут переданы в следственные органы», — отметили в МВД.

Также устанавливается причина, по которой сбитый мужчина находился на проезжей части.

По данным РИА Новости, погибшим оказался сотрудник пожарных служб.

2 октября в МВД сообщили, что автобус с детьми выехал на обочину и перевернулся в Щёлковском городском округе Московской области.