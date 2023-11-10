Депутат Бурматов предложил ужесточать ответственность за нарушения с животными в цирках

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов выразил мнение, что нужно последовательно ужесточать ответственность за нарушения с животными в цирках.

В частности, уже введено лицензирование, предъявлены требования к содержанию и дрессировке животных, предусмотрены штрафы за нарушения, закрыты почти все шапито.

В беседе с «Парламентской газетой» Бурматов отметил, что теперь стоит наладить конфискацию животных у владельцев в ряде случаев.

Депутат также привёл статистику, согласно которой представлений с животными в цирках стало меньше.

«Я специально заморочился и проанализировал репертуар самых крупных центральных цирков. И если раньше соотношение номеров с дикими животными и с акробатами, клоунами, другими артистами было 50 на 50, то сейчас оно 20 на 80» — сказал он.

В августе сообщалось, что в России за первые семь месяцев 2023 года продажи билетов на цирковые представления достигли 202 млн рублей.