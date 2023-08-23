В России продажи билетов в цирки достигли 202 миллионов рублей за полгода
- РИА Новости
Об этом информирует «Газета.Ru».
В Москве самыми популярными мероприятиями оказались «Акварель» в цирке Никулина на Цветном бульваре, «КороЛЕВство» и «Заколдованная» в Большом цирке на проспекте Вернадского.
В Санкт-Петербурге в список популярных представлений вошли «Страшная сила» в Цирке на Фонтанке, «Кабы я была царица» в Сибур Арене и «Цирк Моретти».
Ранее сообщалось, что отборочная комиссия объявила список участников II Международного фестиваля циркового искусства «Без границ», который пройдёт с 14 по 17 сентября на манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка.