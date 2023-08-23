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В России продажи билетов в цирки достигли 202 миллионов рублей за полгода

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Представители сервиса «Яндекс Афиша» заявили, что в России за первые шесть месяцев 2023 года продажи билетов на цирковые представления достигли 202 млн рублей. Это в 2,4 раза больше показателей аналогичного периода 2022 года.
В России продажи билетов в цирки достигли 202 миллионов рублей за полгода
  • РИА Новости

Об этом информирует «Газета.Ru».

В Москве самыми популярными мероприятиями оказались «Акварель» в цирке Никулина на Цветном бульваре, «КороЛЕВство» и «Заколдованная» в Большом цирке на проспекте Вернадского.

В Санкт-Петербурге в список популярных представлений вошли «Страшная сила» в Цирке на Фонтанке, «Кабы я была царица» в Сибур Арене и «Цирк Моретти».

Ранее сообщалось, что отборочная комиссия объявила список участников II Международного фестиваля циркового искусства «Без границ», который пройдёт с 14 по 17 сентября на манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка.

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