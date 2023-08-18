Узнать больше

Объявлен список участников фестиваля циркового искусства «Без границ»

Короткая ссылка
Отборочная комиссия объявила список участников II Международного фестиваля циркового искусства «Без границ», который пройдёт с 14 по 17 сентября на манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка.
Объявлен список участников фестиваля циркового искусства «Без границ»
  • Gettyimages.ru
  • © LUNAMARINA

Об этом сообщает «МК в Питере».

На фестивале выступят силовое трио из Эфиопии, клоун из Германии, акробаты из Казахстана, жонглёры из Испании, Японии и Беларуси, а также гимнаст из Мексики.

Около шести выступлений представят труппы из России.

Фестиваль проводится Министерством культуры России совместно с ФКП «Российская государственная цирковая компания».

Ранее сообщалось, что народный артист России, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный принимает участие в съёмках нового сериала «Сальто-Мортале», который выйдет на канале СТС в начале следующего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить