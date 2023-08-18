Объявлен список участников фестиваля циркового искусства «Без границ»

Отборочная комиссия объявила список участников II Международного фестиваля циркового искусства «Без границ», который пройдёт с 14 по 17 сентября на манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка.

Об этом сообщает «МК в Питере».

На фестивале выступят силовое трио из Эфиопии, клоун из Германии, акробаты из Казахстана, жонглёры из Испании, Японии и Беларуси, а также гимнаст из Мексики.

Около шести выступлений представят труппы из России.

Фестиваль проводится Министерством культуры России совместно с ФКП «Российская государственная цирковая компания».

Ранее сообщалось, что народный артист России, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный принимает участие в съёмках нового сериала «Сальто-Мортале», который выйдет на канале СТС в начале следующего года.