Объявлен список участников фестиваля циркового искусства «Без границ»
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Об этом сообщает «МК в Питере».
На фестивале выступят силовое трио из Эфиопии, клоун из Германии, акробаты из Казахстана, жонглёры из Испании, Японии и Беларуси, а также гимнаст из Мексики.
Около шести выступлений представят труппы из России.
Фестиваль проводится Министерством культуры России совместно с ФКП «Российская государственная цирковая компания».
Ранее сообщалось, что народный артист России, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный принимает участие в съёмках нового сериала «Сальто-Мортале», который выйдет на канале СТС в начале следующего года.