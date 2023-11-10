После обрушения части моста через реку Пахру в Подольске закрыли движение
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Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов.
«В связи с обрушением части моста через реку Пахру, находящегося на региональной дороге Кутьино — Дубровицы, движение на участке временно закрыто», — отметил он в Telegram.
На месте работают все оперативные службы.
Ранее стало известно, что пролёт моста обрушился через реку Пахру в Московской области недалеко от Подольска, вместе с ним упала одна легковая машина.