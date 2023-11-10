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После обрушения части моста через реку Пахру в Подольске закрыли движение

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Движение на участке через реку Пахру в Подольске временно закрыто в связи с обрушением части моста.
После обрушения части моста через реку Пахру в Подольске закрыли движение
  • Gettyimages.ru
  • © geyzer

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов.

«В связи с обрушением части моста через реку Пахру, находящегося на региональной дороге Кутьино — Дубровицы, движение на участке временно закрыто», — отметил он в Telegram.

На месте работают все оперативные службы.

Ранее стало известно, что пролёт моста обрушился через реку Пахру в Московской области недалеко от Подольска, вместе с ним упала одна легковая машина.

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