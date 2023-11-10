В Подмосковье обрушился пролёт моста через реку Пахру

Пролёт моста обрушился через реку Пахру в Московской области, недалеко от Подольска, вместе с ним упала легковая машина, пострадала женщина. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

РИА Новости

«Пострадавшую женщину доставили в местную больницу», — сказал он. В октябре автомобильный железобетонный мост обрушился в посёлке Базово Чулымского района Новосибирской области.