В Подмосковье обрушился пролёт моста через реку Пахру
Пролёт моста обрушился через реку Пахру в Московской области, недалеко от Подольска, вместе с ним упала легковая машина, пострадала женщина. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
- РИА Новости
«Пострадавшую женщину доставили в местную больницу», — сказал он.
В октябре автомобильный железобетонный мост обрушился в посёлке Базово Чулымского района Новосибирской области.
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