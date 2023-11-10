Американская HP начала процесс ликвидации российской дочерней компании
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Сведения содержатся в выписке компании в едином госреестре юрлиц.
«Срок ликвидации общества с ограниченной ответственностью — 23.10.2024», — говорится в заявлении.
В апреле 2022 года Министерство промышленности и торговли России подготовило перечень товаров, по отношению к которым допустят параллельный импорт.
В данном перечне представлено более 50 групп товаров и около 200 брендов, в том числе продукция компании HP.