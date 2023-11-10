Американская HP начала процесс ликвидации российской дочерней компании

Американская компания Hewlett-Packard (HP) запустила процесс ликвидации российской дочерней компании ООО «ЭйчПи Инк».

Сведения содержатся в выписке компании в едином госреестре юрлиц.

«Срок ликвидации общества с ограниченной ответственностью — 23.10.2024», — говорится в заявлении.

В апреле 2022 года Министерство промышленности и торговли России подготовило перечень товаров, по отношению к которым допустят параллельный импорт.

В данном перечне представлено более 50 групп товаров и около 200 брендов, в том числе продукция компании HP.