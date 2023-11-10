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Треть россиян скучают по своей первой работе

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Новое исследование показало, что подавляющее большинство россиян (94%) хорошо помнят свою первую в жизни работу, а 42% до сих пор общаются с бывшими коллегами.
Треть россиян скучают по своей первой работе
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос исследовательского центра «Зарплата.ру» и команды бренда «Додо Пицца».

На первой работе 63% респондентов получили полезный опыт, у 51% в коллективе были отзывчивые коллеги, у 41% получилось завязать крепкие дружеские отношения. Ещё 39% вспоминают чуткого руководителя, а 15% отметили, что им была интересна сфера бизнеса, в которой они трудились.

Треть россиян (36%) признались, что скучают по первой работе, однако, вернуться не готовы. Только 4% опрошенных пытались вновь устроиться на первую работу.

Каждый третий (37%) согласился бы вернуться к первому работодателю, если бы тот предложил ему большую заработную плату (78%), повышение в должности (44%) или полис ДМС (19%).

Ранее руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова в беседе с сайтом kp.ru заявила, что удалённый режим работы можно назвать устоявшимся на рынке труда.

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