Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что благодаря модернизации службы лучевой диагностики с 2011 года в столице в разы увеличилось количество подобных исследований. Для этих целей применяется свыше 2300 единиц цифровой техники и сервисы искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на персональный сайт мэра.

Более 90% оборудования для проведения лучевой диагностики — цифровое, им оснащены не только стационары, но и поликлиники, отметил Собянин.

Кроме прочего, в Москве создан Единый радиологический информационный сервис, к которому подключены цифровое оборудование и рабочие места рентгенологов. Там содержатся данные о 32,5 млн исследований.

Также в постановке диагноза специалистам помогает искусственный интеллект, который «умеет распознавать признаки более чем 20 заболеваний», отметил Собянин. ИИ проанализировал свыше 11 млн исследований с 2020 года, добавил он.

Ранее НСН сообщала, что во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта, внедрённый для помощи врачам в постановке диагноза и анализе данных электронной медкарты пациента за последние два года.