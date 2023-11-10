Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на персональный сайт мэра.
Более 90% оборудования для проведения лучевой диагностики — цифровое, им оснащены не только стационары, но и поликлиники, отметил Собянин.
Кроме прочего, в Москве создан Единый радиологический информационный сервис, к которому подключены цифровое оборудование и рабочие места рентгенологов. Там содержатся данные о 32,5 млн исследований.
Также в постановке диагноза специалистам помогает искусственный интеллект, который «умеет распознавать признаки более чем 20 заболеваний», отметил Собянин. ИИ проанализировал свыше 11 млн исследований с 2020 года, добавил он.
Ранее НСН сообщала, что во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта, внедрённый для помощи врачам в постановке диагноза и анализе данных электронной медкарты пациента за последние два года.