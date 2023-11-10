Суд оштрафовал больницу в Ростовской области, где растёт смертность от инсультов
Об этом сообщает Росздравнадзор по Ростовской области.
«Было установлено нарушение порядка оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов с инсультом», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что смертность в России от онкологических новообразований снизилась за последние четыре года на 5,6%.
Он добавил, что за четыре года реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с недугом и закрепить положительные тренды.