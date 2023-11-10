RT в Telegram
Подпишись

Суд оштрафовал больницу в Ростовской области, где растёт смертность от инсультов

Короткая ссылка
Суд в Ростовской области оштрафовал на 75 тыс. рублей Центральную районную больницу Чертковского района, где были выявлены «нарушения порядка оказания помощи и маршрутизации пациентов с инсультом».

Об этом сообщает Росздравнадзор по Ростовской области.

«Было установлено нарушение порядка оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов с инсультом», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что смертность в России от онкологических новообразований снизилась за последние четыре года на 5,6%.

Он добавил, что за четыре года реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с недугом и закрепить положительные тренды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить