Суд оштрафовал больницу в Ростовской области, где растёт смертность от инсультов

Суд в Ростовской области оштрафовал на 75 тыс. рублей Центральную районную больницу Чертковского района, где были выявлены «нарушения порядка оказания помощи и маршрутизации пациентов с инсультом».

Об этом сообщает Росздравнадзор по Ростовской области.

«Было установлено нарушение порядка оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов с инсультом», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что смертность в России от онкологических новообразований снизилась за последние четыре года на 5,6%.

Он добавил, что за четыре года реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с недугом и закрепить положительные тренды.