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RT: напавший на людей с мачете в Люберцах мужчина находится без сознания

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Мужчина, который накануне напал на людей с мачете в Люберцах, находится без сознания после проведённой операции.
RT: напавший на людей с мачете в Люберцах мужчина находится без сознания
  • РИА Новости

Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, на текущий момент пока не удалось выяснить его мотивы.

Медработники пока не делают прогнозов о состоянии нападавшего, а у полиции нет результатов экспертизы, был ли мужчина в наркотическом опьянении в момент нападения.

По данным RT, Роман Концелидзе был судим в 2016 году. Тогда его посадили на три года за грабёж.

Ранее СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух человек после нападения мужчины с мачете.

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