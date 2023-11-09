RT: напавший на людей с мачете в Люберцах мужчина находится без сознания
- РИА Новости
Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, на текущий момент пока не удалось выяснить его мотивы.
Медработники пока не делают прогнозов о состоянии нападавшего, а у полиции нет результатов экспертизы, был ли мужчина в наркотическом опьянении в момент нападения.
По данным RT, Роман Концелидзе был судим в 2016 году. Тогда его посадили на три года за грабёж.
Ранее СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух человек после нападения мужчины с мачете.