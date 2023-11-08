СК возбудил уголовное дело после нападения мужчины с мачете в Люберцах
- РИА Новости
Как уточняет СК, подозреваемый — местный житель 1987 года рождения.
Проходя мимо здания судебных приставов, он напал с ножом на 14-летнего подростка и женщину, нанеся обоим резаные раны, утверждает ведомство.
«Увидев происходящее, сотрудник судебных приставов и сотрудник управления исполнения наказания обезвредили и задержали мужчину», — сказано в сообщении.
Женщина и подросток были доставлены в больницу.
8 ноября в Московской области судебный пристав задержал нападавшего на прохожих с ножом мужчину. Злоумышленник попытался напасть на полицейских, однако в него произвели несколько выстрелов.