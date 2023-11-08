СК возбудил уголовное дело после нападения мужчины с мачете в Люберцах

В Люберцах начато расследование нападения местного жителя с мачете на прохожих. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Как ранее сообщили RT очевидцы, речь идёт о Романе Концелидзе, который перед нападением «устроил истерику в здании ФМС».

РИА Новости

Как уточняет СК, подозреваемый — местный житель 1987 года рождения. Проходя мимо здания судебных приставов, он напал с ножом на 14-летнего подростка и женщину, нанеся обоим резаные раны, утверждает ведомство. «Увидев происходящее, сотрудник судебных приставов и сотрудник управления исполнения наказания обезвредили и задержали мужчину», — сказано в сообщении. Женщина и подросток были доставлены в больницу. 8 ноября в Московской области судебный пристав задержал нападавшего на прохожих с ножом мужчину. Злоумышленник попытался напасть на полицейских, однако в него произвели несколько выстрелов.