RT в Telegram
Подпишись

Специалист Климанов спрогнозировал дальнейший рост объёмов онлайн-торговли

Короткая ссылка
Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов выразил мнение, что объёмы онлайн-торговли продолжат расти.
Специалист Климанов спрогнозировал дальнейший рост объёмов онлайн-торговли
  • Gettyimages.ru

«Очевидно, что онлайн-торговля будет только увеличиваться в своих объёмах и в своей доле в общих продажах различных товаров, а розничная — сходить на нет. Но в целом ряде сегментов розница останется в приоритете, и я не верю в то, что мы полностью уйдём в онлайн», — сказал он в беседе с RuNews24.

Как считает эксперт, интернет-торговля и другие технические новшества существенно меняют структуру производственной деятельности, а также нужность различных профессий.

«Очевидно, что онлайн-торговля задаст и задаёт новые требования к среде, в которой она функционирует», — пояснил он.

По его словам, это естественный процесс, и для того же малого бизнеса есть другие сферы применения и развития.

Ранее сообщалось, что практикующий инвестор, основательница компании Frontiers, эксперт по финансам Мария Кузнецова рекомендует не доверять обещаниям компаний о скидках в 99% в дни распродаж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить