Специалист Климанов спрогнозировал дальнейший рост объёмов онлайн-торговли

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов выразил мнение, что объёмы онлайн-торговли продолжат расти.

«Очевидно, что онлайн-торговля будет только увеличиваться в своих объёмах и в своей доле в общих продажах различных товаров, а розничная — сходить на нет. Но в целом ряде сегментов розница останется в приоритете, и я не верю в то, что мы полностью уйдём в онлайн», — сказал он в беседе с RuNews24.

Как считает эксперт, интернет-торговля и другие технические новшества существенно меняют структуру производственной деятельности, а также нужность различных профессий.

«Очевидно, что онлайн-торговля задаст и задаёт новые требования к среде, в которой она функционирует», — пояснил он.

По его словам, это естественный процесс, и для того же малого бизнеса есть другие сферы применения и развития.

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