Инвестор Кузнецова призвала не доверять обещаниям о скидках в 99% в распродажу

Практикующий инвестор, основательница компании Frontiers, эксперт по финансам Мария Кузнецова рекомендует не доверять обещаниям компаний о скидках в 99% в дни распродаж.

«Оптимально ещё за несколько недель до распродажи зафиксировать цены на товары, которые вы собираетесь приобрести, чтобы понять: реальные там скидки или это просто маркетинговый ход, когда на товар сначала «накручивают» 200% цены, а потом делают «скидку» на 70%», — заявила Кузнецова в беседе с газетой «Известия».

По её мнению, покупки лучше совершать, предварительно обдумав их целесообразность — нет ли уже похожей вещи и нужна ли она в настоящее время.

Также она посоветовала не стесняться отказываться от покупок.

«Если вы приобрели вещь и поняли, что она вам не подошла, то по закону можете вернуть её в течение 14 дней. Исключения есть (например, нижнее бельё и косметика), но за большинство товаров, не бывших в использовании, продавец обязан вернуть деньги», — сказала эксперт.

Ранее психолог Алина Малинина рассказала, как бороться с пристрастием к онлайн-покупкам.