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Психолог Малинина рассказала о способах борьбы с пристрастием к онлайн-покупкам

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Психолог Алина Малинина рассказала, как бороться с пристрастием к онлайн-покупкам.
Психолог Малинина рассказала о способах борьбы с пристрастием к онлайн-покупкам
  • Gettyimages.ru
  • © StockRocket

«Последствия онлайн-шопинга — чувство разочарования в себе, вины и стыда. Человек понимает, что потратил слишком много, плюс покупки являются спонтанными, ненужными. Он ругает себя за отсутствие контроля, за то, что повёлся на минутный импульс», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, прежде всего нужно проследить, какие чувства предшествовали открытию приложения онлайн-магазина, и понять, какую психологическую потребность эти покупки закрывают.

Как отметила Малинина, необходимо подумать, как получить позитивные эмоции без неконтролируемых приобретений.

«Кроме того, нужно посмотреть, в какой среде человек живёт. Ведь если мы не можем изменить внешний фактор, то начинаем менять что-то внутри, идёт гонка за новыми эмоциями, впечатлениями», — считает эксперт.

Она добавила, что если с зависимостью от онлайн-покупок не получается справиться самостоятельно, то необходимо обратиться к психологу.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Маркет» сообщала, что о предстоящей ноябрьской распродаже знают четыре из пяти россиян, пользующихся интернетом. Три четверти респондентов намерены приобрести товары во время 11.11.

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