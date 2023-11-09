Экотехнопарк в Крыму построят к июлю 2024 года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24».
«Использование новейшей технологии, вторичная переработка. Она позволит уйти от свалок, в прямом смысле этого слова, и выйти на новый качественный уровень переработки отходов всего нашего курортного региона», — заявил глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев.
Отмечается, что органический мусор будет перерабатываться на удобрения. Также планируется производство твёрдого топлива.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае построили новый комплекс обработки ТКО.