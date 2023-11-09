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Экотехнопарк в Крыму построят к июлю 2024 года

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В Сакском районе Крыма к июлю 2024 года достроят экотехнопарк. Комплекс сможет перерабатывать около 200 тыс. т отходов в год.
Экотехнопарк в Крыму построят к июлю 2024 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

«Использование новейшей технологии, вторичная переработка. Она позволит уйти от свалок, в прямом смысле этого слова, и выйти на новый качественный уровень переработки отходов всего нашего курортного региона», — заявил глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев.

Отмечается, что органический мусор будет перерабатываться на удобрения. Также планируется производство твёрдого топлива.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае построили новый комплекс обработки ТКО.

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