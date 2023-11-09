Якушев выступил на челябинском форуме наставников

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев принял участие в форуме наставников в Челябинске. Он также высказался о роли наставников на производстве.

Об этом сообщает URA.RU.

«Ключевая роль наставника — помочь молодым специалистам как можно быстрее адаптироваться», — цитирует Якушева его пресс-служба.

Полпред отметил, что молодые специалисты в текущих условиях — это основной кадровый ресурс, это понимают и государство, и работодатели. Для активного привлечения молодёжи на производства создаются дополнительные бюджетные места в вузах, действует ряд государственных программ и проектов.

Так, по его словам, в рамках проекта «Профессионалитет» в пяти регионах УрФО работают 20 образовательных кластеров. Кроме того, организовано профессиональное обучение для молодёжи по нацпроекту «Демография», добавил Якушев.

Ранее сообщалось, что единый день открытых дверей состоялся в колледжах и техникумах Московской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Участниками мероприятий стали 22 тыс. человек.