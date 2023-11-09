RT в Telegram
Подпишись

Якушев выступил на челябинском форуме наставников

Короткая ссылка
Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев принял участие в форуме наставников в Челябинске. Он также высказался о роли наставников на производстве.
Якушев выступил на челябинском форуме наставников
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Ключевая роль наставника — помочь молодым специалистам как можно быстрее адаптироваться», — цитирует Якушева его пресс-служба.

Полпред отметил, что молодые специалисты в текущих условиях — это основной кадровый ресурс, это понимают и государство, и работодатели. Для активного привлечения молодёжи на производства создаются дополнительные бюджетные места в вузах, действует ряд государственных программ и проектов.

Так, по его словам, в рамках проекта «Профессионалитет» в пяти регионах УрФО работают 20 образовательных кластеров. Кроме того, организовано профессиональное обучение для молодёжи по нацпроекту «Демография», добавил Якушев.

Ранее сообщалось, что единый день открытых дверей состоялся в колледжах и техникумах Московской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Участниками мероприятий стали 22 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить