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В Нижнем Новгороде откроют «Центр международного сотрудничества и туризма»

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В Нижнем Новгороде планируют открыть Автономную некоммерческую организацию «Центр международного сотрудничества и туризма».
В Нижнем Новгороде откроют «Центр международного сотрудничества и туризма»
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru.

Рассмотрение проекта по этому вопросу запланировано на 22 ноября в городской Думе.

В настоящее время у Нижнего Новгорода налажено сотрудничество с 21 городом-побратимом и пятью городами-партнёрами.

Ведётся работа по установлению отношений с городами в Египте, Кот-д'Ивуаре, Камеруне, Индии, Турции, Иране.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области анонсировали планы по созданию трёх туристических кластеров.

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