В Нижнем Новгороде откроют «Центр международного сотрудничества и туризма»
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru.
Рассмотрение проекта по этому вопросу запланировано на 22 ноября в городской Думе.
В настоящее время у Нижнего Новгорода налажено сотрудничество с 21 городом-побратимом и пятью городами-партнёрами.
Ведётся работа по установлению отношений с городами в Египте, Кот-д'Ивуаре, Камеруне, Индии, Турции, Иране.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области анонсировали планы по созданию трёх туристических кластеров.