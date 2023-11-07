В Тюменской области анонсировали планы по созданию трёх туристических кластеров

В Тюменской области рассказали о планах по созданию трёх туристических кластеров с бальнеологическими курортами.

Об этом информирует Вслух.ру.

Один кластер протянется вдоль Червишевского тракта до территории центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Второй расположится в долине реки Туры и объединит источники на Ирбитском и Салаирском трактах. Третий планируют создать в Тобольске.

Директор департамента потребительского рынка и туризма области Мария Трофимова рассказала, что в текущий момент по поручению губернатора проводится работа по проектированию туристического кластера вокруг «Жемчужины Сибири». В кластер войдут все санатории, базы отдыха, загородные локации с термами.

Проект реализуется в рамках соглашения между региональным правительством и корпорацией Туризм.РФ.

Концепцию кластера подготовят к январю 2024 года. В полном объёме новые термальные комплексы заработают в 2030 году, добавила Трофимова.

Ранее управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в беседе с НСН рассказала о направлениях, которые предпочитают российские туристы для путешествий на ноябрьские праздники.