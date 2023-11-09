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«Известия»: расследование посадки самолёта в поле под Новосибирском возобновлено

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Росавиация возобновила расследование экстренной посадки самолёта «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Свой предыдущий отчёт о происшествии агентство отменило, потому что открылись новые обстоятельства посадки, сообщают «Известия» со ссылкой на приказ начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления (ЗС МТУ) ведомства Вячеслава Фёдорова.
«Известия»: расследование посадки самолёта в поле под Новосибирском возобновлено
  • РИА Новости

Дорасследованием инцидента будет заниматься новая комиссия, в которой будет другой председатель и представители авиакомпании «Аэрофлот», авиашколы «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и Уральского МТУ Росавиации.

Фёдоров также разрешил председателю комиссии привлекать к расследованию необходимых специалистов, пишет газета.

Прошлый отчёт по результатам расследования посадки A320 был утверждён 31 октября врио начальника ЗС МТУ Росавиации Иваном Беловым.

Тогда в заключении доклада было сказано, что посадка произошла в результате сочетания нескольких факторов. Там отмечалось, что пилоты допустили ряд ошибок и приняли необоснованное решение об уходе на запасной аэродром в Новосибирск, пишут авторы статьи.

Также комиссия сообщила о неоптимальном распределении рабочей нагрузки между пилотами, отмечает издание.

12 сентября летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области. Всех пассажиров эвакуировали.

Одна из пассажирок отметила, что люди на борту стали аплодировать экипажу, как только самолёт остановился. 

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