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Пассажир: на борту севшего под Новосибирском самолёта не было паники

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На борту экстренно севшего в Новосибирской области самолёта не было паники, рассказала Ruptly одна из пассажирок.
Пассажир: на борту севшего под Новосибирском самолёта не было паники
  • РИА Новости
  • © Владимир Николаев

«Бортпроводники не позволили создать эту панику, всех усадили, всем объяснили — и произошло всё очень быстро, поэтому никто не успел испугаться. Никто не плакал, никто не причитал, никто не кричал», — рассказала она.

Женщина отметила, что пассажиры стали аплодировать экипажу, как только самолёт остановился. 

Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области.

Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.

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