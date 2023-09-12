Пассажир: на борту севшего под Новосибирском самолёта не было паники
- РИА Новости
- © Владимир Николаев
«Бортпроводники не позволили создать эту панику, всех усадили, всем объяснили — и произошло всё очень быстро, поэтому никто не успел испугаться. Никто не плакал, никто не причитал, никто не кричал», — рассказала она.
Женщина отметила, что пассажиры стали аплодировать экипажу, как только самолёт остановился.
Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области.
Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.