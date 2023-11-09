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В Саранске сотрудника завода оштрафовали за хищение при ремонте техники для СВО

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Начальника отдела сервисного обслуживания завода «103 Арсенал» оштрафовали за хищение при ремонте техники, повреждённой в ходе спецоперации.
В Саранске сотрудника завода оштрафовали за хищение при ремонте техники для СВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает управление ФСБ России по Мордовии.

Отмечается, что мужчина похитил около 100 тыс. рублей «под предлогом приобретения запасных частей для восстановления и ремонта военной техники».

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности России задержали в Нижегородской области мужчину, пытавшегося уехать воевать за Вооружённые силы Украины.

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