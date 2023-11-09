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Патриарх рассказал, что его отца репрессировали за слово «Бог» с заглавной буквы

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что власти СССР отправили в ссылку его отца протоиерея Михаила Гундяева за написание слова «Бог» с заглавной буквы.
Патриарх рассказал, что его отца репрессировали за слово «Бог» с заглавной буквы
  • РИА Новости

«Мой отец оказался на Колыме вот только за то, что во время обыска в его съёмной комнате следователи нашли конспекты этих самых богословских курсов», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что там слово «Бог» было написано с заглавной буквы.

В сентябре председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что главу о репрессированных народах изменят в новом учебнике по истории России для 10—11-х классов.

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