Патриарх рассказал, что его отца репрессировали за слово «Бог» с заглавной буквы
- РИА Новости
«Мой отец оказался на Колыме вот только за то, что во время обыска в его съёмной комнате следователи нашли конспекты этих самых богословских курсов», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что там слово «Бог» было написано с заглавной буквы.
В сентябре председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что главу о репрессированных народах изменят в новом учебнике по истории России для 10—11-х классов.