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Девушка споткнулась о кота и попала в реанимацию в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге девушка попала в больницу с ранением живота из-за путавшегося под ногами кота. По словам самой пострадавшей, она споткнулась о питомца, держа в руке нож, и упала на лезвие.
Девушка споткнулась о кота и попала в реанимацию в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

Об этом пишет издание «Фонтанка».

Инцидент произошёл 8 ноября. Вечером девушку привезли в Александровскую больницу с проникающим ранением живота, после чего в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию.

Пациентка рассказала, что после трёх бутылок пива решила приготовить себе ужин, «споткнулась о кота и упала прямо на лезвие». Издание отмечает, что пострадавшая считает, что виновата в происшедшем сама.

В октябре СМИ сообщили, что в Омской области пиранья откусила ребёнку палец на руке. Рыба живёт в аквариуме в семье ветеринарных врачей из посёлка Кормиловка.

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