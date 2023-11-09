Девушка споткнулась о кота и попала в реанимацию в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге девушка попала в больницу с ранением живота из-за путавшегося под ногами кота. По словам самой пострадавшей, она споткнулась о питомца, держа в руке нож, и упала на лезвие.

Об этом пишет издание «Фонтанка».

Инцидент произошёл 8 ноября. Вечером девушку привезли в Александровскую больницу с проникающим ранением живота, после чего в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию.

Пациентка рассказала, что после трёх бутылок пива решила приготовить себе ужин, «споткнулась о кота и упала прямо на лезвие». Издание отмечает, что пострадавшая считает, что виновата в происшедшем сама.

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