Девушка споткнулась о кота и попала в реанимацию в Санкт-Петербурге
- РИА Новости
Об этом пишет издание «Фонтанка».
Инцидент произошёл 8 ноября. Вечером девушку привезли в Александровскую больницу с проникающим ранением живота, после чего в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию.
Пациентка рассказала, что после трёх бутылок пива решила приготовить себе ужин, «споткнулась о кота и упала прямо на лезвие». Издание отмечает, что пострадавшая считает, что виновата в происшедшем сама.
В октябре СМИ сообщили, что в Омской области пиранья откусила ребёнку палец на руке. Рыба живёт в аквариуме в семье ветеринарных врачей из посёлка Кормиловка.