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РИА Новости: пиранья откусила ребёнку палец в посёлке Кормиловка Омской области

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В Омской области пиранья откусила ребёнку палец на руке, рыба живёт в аквариуме в семье ветеринарных врачей из посёлка Кормиловка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
РИА Новости: пиранья откусила ребёнку палец в посёлке Кормиловка Омской области
  • Gettyimages.ru
  • © LexyLovesArt

Пиранью родители купили десять лет назад на «Хитром рынке» в Омске, она находилась в аквариуме, который стоял в их доме. Ранее с рыбой никаких проблем не было.

«Утром мальчик с отцом находились в зале. Годовалый ребёнок смотрел мультики и кушал печенье. В этой же комнате его отец играл в телефон. В зале также был установлен аквариум с пираньей. В какой-то момент малолетний мальчик встал на игрушечную машинку ногами и опустил правую руку в воду аквариума, в результате чего рыба укусила его за палец правой руки», — рассказал собеседник агентства.

Ребёнка отвезли в Кормиловскую ЦРБ с диагнозом «травматическая ампутация основной фаланги второго пальца правой кисти».

Врачи сообщили об укусе рыбы в полицию.

В августе енот укусил девочку в контактном зоопарке в Санкт-Петербурге.

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