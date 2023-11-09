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В Симферополе открыли памятник Кириллу Стремоусову

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В Симферополе открыли памятник погибшему замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

В своём Telegram он назвал Стремоусова настоящим патриотом, надёжным товарищем и соратником.

«В сложные времена нам не хватает именно таких людей, в которых буквально горит жизнь, которые готовы трудиться с большой самоотдачей, готовы к самопожертвованию», — написал глава.

Также Аксёнов поблагодарил председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и всех коллег за оказываемую семье Стремоусова поддержку.

По данным «Крым 24», на открытии памятника присутствовали: председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, глава Запорожской области Евгений Балицкий, Аксёнов и семья Стремоусова.

Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября прошлого года.

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