В Симферополе открыли памятник Кириллу Стремоусову

В Симферополе открыли памятник погибшему замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

В своём Telegram он назвал Стремоусова настоящим патриотом, надёжным товарищем и соратником.

«В сложные времена нам не хватает именно таких людей, в которых буквально горит жизнь, которые готовы трудиться с большой самоотдачей, готовы к самопожертвованию», — написал глава.

Также Аксёнов поблагодарил председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и всех коллег за оказываемую семье Стремоусова поддержку.

По данным «Крым 24», на открытии памятника присутствовали: председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, глава Запорожской области Евгений Балицкий, Аксёнов и семья Стремоусова.

Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября прошлого года.