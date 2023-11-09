В Симферополе открыли памятник Кириллу Стремоусову
В своём Telegram он назвал Стремоусова настоящим патриотом, надёжным товарищем и соратником.
«В сложные времена нам не хватает именно таких людей, в которых буквально горит жизнь, которые готовы трудиться с большой самоотдачей, готовы к самопожертвованию», — написал глава.
Также Аксёнов поблагодарил председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и всех коллег за оказываемую семье Стремоусова поддержку.
По данным «Крым 24», на открытии памятника присутствовали: председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, глава Запорожской области Евгений Балицкий, Аксёнов и семья Стремоусова.
Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября прошлого года.