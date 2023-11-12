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Академик Арцишевский рассказал, как сэкономить на электроэнергии зимой

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Ведущий научный сотрудник НТИ МЭИ, академик Академии электротехнических наук России Ян Арцишевский рассказал, что оптимизация теплоизоляции дома, проверка её состояния с тепловизором, пользование бытовой техникой в ночное время и снижение температуры отопительных приборов на несколько градусов помогут сэкономить на электроэнергии зимой.
Академик Арцишевский рассказал, как сэкономить на электроэнергии зимой
  • РИА Новости

«Самым эффективным методом экономии электроэнергии является хорошая теплоизоляция. Первое, что следует сделать, — это проверить и оптимизировать теплоизоляцию своего жилья. Чтобы избежать утечек тепла, необходимо проверить состояние утеплителей и вентиляционных систем в доме и в случае необходимости заменить или модернизировать их. Проверку теплоизоляции индивидуального домостроения или частного дома следует производить в морозный денёк с использованием тепловизора. Вероятно, обнаружите места значительной утечки», — рассказал Арцишевский.

Также, по его словам, важнейшим условием в экономии электроэнергии зимой является эффективное использование тепла. Он отметил, что необходимо быть предельно осторожным с уровнем и длительностью работы отопительных приборов. Ночью рекомендуется снизить температуру на несколько градусов и использовать теплые одеяла и одежду, чтобы сэкономить на отоплении.

«Не стоит забывать выключать свет в тех комнатах, где он не нужен. Электробойлеры специально увеличенной ёмкости для горячей воды, посудомоечные и стиральные машины следует включать в ночное время», — подчеркнул Арцишевский.

Ранее сообщалось, что в правительстве рассматривают возможность введения дифференциации тарифов на электроэнергию в зависимости от объёмов потребления.

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