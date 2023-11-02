«Ъ»: в России могут ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию

В правительстве рассматривают возможность введения дифференциации тарифов на электроэнергию в зависимости от объёмов потребления, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По данным издания, регион, перешедший на дифференцированные тарифы для населения, сможет увеличивать предельный уровень перекрёстного субсидирования по специальной формуле, разработанной ФАС.

В ФАС при этом отметили, что переход на дифференциацию тарифов позволит «снизить перекрёстное субсидирование, а также бороться с серым майнингом».

Как рассказал один из собеседников, «невозможно бесконечно сдерживать тарифы для населения за счёт бизнеса», поэтому выход в данном случае — стимулировать регионы реально снижать перекрёстное субсидирование через повышение тарифов для физлиц с большим объёмом потребления энергии.

В конце сентября в Федеральной антимонопольной службе предложили модернизировать систему расчёта тарифов на электроэнергию для населения.