«Ъ»: в России могут ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию
- РИА Новости
По данным издания, регион, перешедший на дифференцированные тарифы для населения, сможет увеличивать предельный уровень перекрёстного субсидирования по специальной формуле, разработанной ФАС.
В ФАС при этом отметили, что переход на дифференциацию тарифов позволит «снизить перекрёстное субсидирование, а также бороться с серым майнингом».
Как рассказал один из собеседников, «невозможно бесконечно сдерживать тарифы для населения за счёт бизнеса», поэтому выход в данном случае — стимулировать регионы реально снижать перекрёстное субсидирование через повышение тарифов для физлиц с большим объёмом потребления энергии.
В конце сентября в Федеральной антимонопольной службе предложили модернизировать систему расчёта тарифов на электроэнергию для населения.