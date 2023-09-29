ФАС предложила новые правила расчёта тарифов на электроэнергию для населения

В Федеральной антимонопольной службе предложили модернизировать систему расчёта тарифов на электроэнергию для населения. Документ об изменениях в методических указаниях по расчёту тарифов размещён на портале нормативных правовых актов 27 сентября и проходит общественное обсуждение, которое завершится 3 октября.

Об этом пишет «Парламентская газета».

В проекте приказа ФАС сказано, что для сельского населения «предусматривается дифференциация тарифов и понижающих коэффициентов от 0,7 до 1,0 в зависимости от оснащения жилых помещений электроплитами и электроотопительными установками».

Речь о тарифах на электроэнергию, поставляемую в сельские населённые пункты, в дома, оборудованные стационарными электроплитами и электроотопительными установками, сверх социальной нормы.

В пресс-службе ФАС отметили, что в текущий момент тарифы для сельского населения являются общими. Там также подчеркнули, что конечную цену будет устанавливать региональный тарифный орган.

«Основная задача изменений — сделать методические указания более качественным инструментом для работы органа регулирования», — прокомментировала председатель правления некоммерческого партнёрства «Управдом», юрист Евгения Юнисова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой ФАС Максимом Шаскольским в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что тарифы ЖКХ должны устанавливаться на экономически обоснованном уровне.