Суд приговорил жителя Твери к колонии за подготовку к поджогу военкомата

Апелляционный военный суд Москвы приговорил жителя Твери к 4 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за подготовку к поджогу военкомата.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Тверской области.

«Коллегией Апелляционного военного суда города Москвы Кудряшову И.В. назначено наказание в виде 4 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что приговор вступил в законную силу.

Уточняется, что мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК России. (приготовление к террористическому акту).

Ранее в ФСБ России сообщили о задержании жителя Казани, который готовил поджог парка боевых машин на полигоне Казанского танкового училища и на базовой станции Малые Дербышки.