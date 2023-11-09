Суд приговорил жителя Твери к колонии за подготовку к поджогу военкомата
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Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Тверской области.
«Коллегией Апелляционного военного суда города Москвы Кудряшову И.В. назначено наказание в виде 4 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в заявлении.
Подчёркивается, что приговор вступил в законную силу.
Уточняется, что мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК России. (приготовление к террористическому акту).
Ранее в ФСБ России сообщили о задержании жителя Казани, который готовил поджог парка боевых машин на полигоне Казанского танкового училища и на базовой станции Малые Дербышки.