«Роскосмос» сообщил о смерти замгендиректора госкорпорации Овчинникова
- РИА Новости
«После тяжёлой болезни на 41-м году жизни скончался заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников», — говорится в сообщении.
По данным госкорпорации, Овчинников проработал в компании более пяти лет. В «Роскосмосе» он занимался вопросами экономики и финансов.
В сообщении пресс-службы добавили, что коллектив госкорпорации выражает соболезнования родным и близким Овчинникова.
Ранее сообщалось, что создатель и первый гендиректор КамАЗа Лев Васильев скончался на 99-м году жизни.