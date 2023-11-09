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«Роскосмос» сообщил о смерти замгендиректора госкорпорации Овчинникова

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Пресс-служба «Роскосмоса» сообщила о смерти заместителя гендиректора госкорпорации по экономике и корпоративному управлению Максима Овчинникова.
«Роскосмос» сообщил о смерти замгендиректора госкорпорации Овчинникова
  • РИА Новости

«После тяжёлой болезни на 41-м году жизни скончался заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников», — говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, Овчинников проработал в компании более пяти лет. В «Роскосмосе» он занимался вопросами экономики и финансов.

В сообщении пресс-службы добавили, что коллектив госкорпорации выражает соболезнования родным и близким Овчинникова.

Ранее сообщалось, что создатель и первый гендиректор КамАЗа Лев Васильев скончался на 99-м году жизни.

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