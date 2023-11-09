РБК: правительство доработало поправки, усложняющие уклонение от налогов

Российское правительство доработало ко второму чтению проект налоговых поправок, усложняющих уклонение от налогов. Эти поправки на прошлой неделе были анонсированы Министерством финансов России, пишет РБК.

Согласно данным в базе нижней палаты российского парламента, проект планируется к рассмотрению 9 ноября.

Отмечается, что в основном поправки касаются регулирования трансфертного ценообразования, в том числе будут увеличены штрафы за нарушения, произойдёт расширение круга взаимозависимых лиц, будет изменён порядок доначисления налогов, если выявятся нерыночные цены в сделках.

Также законопроект предусматривает ряд послаблений для налогоплательщиков. В числе таких послаблений предусмотрено смягчение последствий отмены соглашений об избежании двойного налогообложения для некоторых видов доходов.

Как объяснял замминистра финансов России Алексей Сазанов, поправки призваны улучшить механизм контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами с целью сокращения возможности уклонения от уплаты налогов.

7 ноября Государственная дума России приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагающий введение налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан.