РБК: правительство доработало поправки, усложняющие уклонение от налогов
- РИА Новости
Согласно данным в базе нижней палаты российского парламента, проект планируется к рассмотрению 9 ноября.
Отмечается, что в основном поправки касаются регулирования трансфертного ценообразования, в том числе будут увеличены штрафы за нарушения, произойдёт расширение круга взаимозависимых лиц, будет изменён порядок доначисления налогов, если выявятся нерыночные цены в сделках.
Также законопроект предусматривает ряд послаблений для налогоплательщиков. В числе таких послаблений предусмотрено смягчение последствий отмены соглашений об избежании двойного налогообложения для некоторых видов доходов.
Как объяснял замминистра финансов России Алексей Сазанов, поправки призваны улучшить механизм контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами с целью сокращения возможности уклонения от уплаты налогов.
7 ноября Государственная дума России приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагающий введение налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан.