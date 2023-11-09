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РБК: правительство доработало поправки, усложняющие уклонение от налогов

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Российское правительство доработало ко второму чтению проект налоговых поправок, усложняющих уклонение от налогов. Эти поправки на прошлой неделе были анонсированы Министерством финансов России, пишет РБК.
РБК: правительство доработало поправки, усложняющие уклонение от налогов
  • РИА Новости

Согласно данным в базе нижней палаты российского парламента, проект планируется к рассмотрению 9 ноября.  

Отмечается, что в основном поправки касаются регулирования трансфертного ценообразования, в том числе будут увеличены штрафы за нарушения, произойдёт расширение круга взаимозависимых лиц, будет изменён порядок доначисления налогов, если выявятся нерыночные цены в сделках.

Также законопроект предусматривает ряд послаблений для налогоплательщиков. В числе таких послаблений предусмотрено смягчение последствий отмены соглашений об избежании двойного налогообложения для некоторых видов доходов.

Как объяснял замминистра финансов России Алексей Сазанов, поправки призваны улучшить механизм контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами с целью сокращения возможности уклонения от уплаты налогов.

7 ноября Государственная дума России приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагающий введение налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан.

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