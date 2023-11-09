В Калининградской области возросла активность соискателей в некоторых сферах

В Калининградской области в октябре появилась 31 тыс. новых соискателей — это на 2% больше, чем в сентябре.

Об этом пишет «Янтарный край» со ссылкой на данные сервиса по поиску работы HeadHunter.

Так, количество резюме увеличилось в нескольких сферах: сельское хозяйство (+4% относительно сентября), автомобильный бизнес (+2%), медицина (+2%).

В преддверии зимних каникул чаще ищут работу или подработку представители сфер фитнеса и красоты, производства, страхования, финансов и туризма.

Наряду с этим активность соискателей снизилась в сферах добычи сырья, транспорта, продаж, маркетинга. Уменьшилось число резюме в разделах, касающихся поиска домашнего и административного персонала.

Ранее progorod43 сообщал, что вакансия плотника-кровельщика названа самой высокооплачиваемой в Кирове.