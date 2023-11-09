В Калининградской области возросла активность соискателей в некоторых сферах
- РИА Новости
Об этом пишет «Янтарный край» со ссылкой на данные сервиса по поиску работы HeadHunter.
Так, количество резюме увеличилось в нескольких сферах: сельское хозяйство (+4% относительно сентября), автомобильный бизнес (+2%), медицина (+2%).
В преддверии зимних каникул чаще ищут работу или подработку представители сфер фитнеса и красоты, производства, страхования, финансов и туризма.
Наряду с этим активность соискателей снизилась в сферах добычи сырья, транспорта, продаж, маркетинга. Уменьшилось число резюме в разделах, касающихся поиска домашнего и административного персонала.
Ранее progorod43 сообщал, что вакансия плотника-кровельщика названа самой высокооплачиваемой в Кирове.