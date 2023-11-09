RT в Telegram
Подпишись

В Калининградской области возросла активность соискателей в некоторых сферах

Короткая ссылка
В Калининградской области в октябре появилась 31 тыс. новых соискателей — это на 2% больше, чем в сентябре.
В Калининградской области возросла активность соискателей в некоторых сферах
  • РИА Новости

Об этом пишет «Янтарный край» со ссылкой на данные сервиса по поиску работы HeadHunter.

Так, количество резюме увеличилось в нескольких сферах: сельское хозяйство (+4% относительно сентября), автомобильный бизнес (+2%), медицина (+2%).

В преддверии зимних каникул чаще ищут работу или подработку представители сфер фитнеса и красоты, производства, страхования, финансов и туризма.

Наряду с этим активность соискателей снизилась в сферах добычи сырья, транспорта, продаж, маркетинга. Уменьшилось число резюме в разделах, касающихся поиска домашнего и административного персонала.

Ранее progorod43 сообщал, что вакансия плотника-кровельщика названа самой высокооплачиваемой в Кирове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить