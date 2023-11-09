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На Сахалине военнослужащего осудили за самовольный уход со службы

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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего почти к трём годам колонии-поселения за отказ отправляться на службу.
На Сахалине военнослужащего осудили за самовольный уход со службы
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года девять месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что мужчина отказался выполнить приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях.

Ранее сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности России задержали в Нижегородской области мужчину, пытавшегося уехать воевать за Вооружённые силы Украины.

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