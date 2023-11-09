На Сахалине военнослужащего осудили за самовольный уход со службы

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего почти к трём годам колонии-поселения за отказ отправляться на службу.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года девять месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что мужчина отказался выполнить приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях.

Ранее сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности России задержали в Нижегородской области мужчину, пытавшегося уехать воевать за Вооружённые силы Украины.