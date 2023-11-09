Инвестор Аверс посоветовала проверять страховку при бронировании дома на Новый год

Инвестор, руководитель агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс рассказала, на что обратить внимание при бронировании дома на новогодние праздники и как обезопасить себя от неприятных сюрпризов.

Лучше заранее съездить и посмотреть дом перед бронированием. Фотографии в рекламном объявлении и реальность могут расходиться, поделилась Аверс в беседе с газетой «Известия».

В первую очередь, советует специалист, необходимо проверить оформлена ли на дом страховка и кто отвечает за несчастные случаи. Нередко ответственность от возгорания гирлянд, каминов, бань ложится на плечи арендатора.

Кроме того, надо официально закрепить взаимоотношения сторон, отметила специалист.

«Что нужно учесть? Если это не хорошо известный сервис по бронированию, то обязательно заключайте договор. И в обоих случаях обязательно внимательно читайте условия. Например, учтите тот факт, что если вдруг дом сдадут кому-то другому по более дорогой цене (вопреки договорённостям), то тогда вернут вам задаток в двойном размере или выплатят штраф», — сказала Аверс.

Также эксперт обратила внимание на штрафные санкции, касающиеся сдачи дома после использования, нужен ли клининг после выезда, что и как оставить после празднования.

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