Россияне рассказали, как часто делают в квартире ремонт

Россияне, принявшие участие в новом исследовании, рассказали, как часто делают ремонт в квартире и в каких случаях справляются своими силами, а когда обращаются к профессионалам.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое сервисами «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами».

В ходе опроса выяснилось, что 16% россиян закончили делать ремонт недавно, 17% респондентов обновляли квартиру год назад, 19% — два—четыре года назад, 22% — пять—десять лет назад. Ещё 17% респондентов делали ремонт более 10 лет назад, а 9% заявили, что никогда не делали ремонт.

Из тех, кто делал ремонт, 70% обошлись своими силами, из них 27% всё делали самостоятельно. 23% частично поручили сложные работы специалистам.

Только 20% помогали родственники или друзья. А 30% респондентов всю работу поручили подрядчикам.

Ранее директор по маркетингу приложения «Шерри» Ольга Пыжова посоветовала составить план, прежде чем начинать ремонт в квартире. Это поможет сэкономить силы и деньги.