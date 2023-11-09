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В Ростове-на-Дону на площади 600 квадратных метров горит четырёхэтажное здание

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Четырёхэтажное здание горит в центре Ростова-на-Дону на площади 600 кв. м.
В Ростове-на-Дону на площади 600 квадратных метров горит четырёхэтажное здание
  • © ГУ МЧС России по Ростовской области

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Поступило сообщение о пожаре... здание четрёхэтажное, неэксплуатируемое... происходит горение третьего и четвёртого этажа на площади 600 кв. м», — говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара привлечены 64 человека и 22 единицы техники.

Ранее стало известно, что в посёлке Иркутской области при пожаре в частном доме погибли два человека.

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