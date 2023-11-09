В посёлке Иркутской области при пожаре в частном доме погибли два человека

Два человека погибли во время пожара в частном доме в посёлке Харайгун Иркутской области.

Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС по региону.

По данным ведомства, при разборе строительных конструкций в одной из комнат были обнаружены тела мужчины и женщины.

Отмечается, что причиной пожара стал аварийный режим работы матраса с электроподогревом, который хозяева поместили в будку для щенка на веранде.

Ранее в центре Ростова-на-Дону горела кровля жилого дома.

Также в Ставрополе завели дело после гибели двух человек при пожаре.