В посёлке Иркутской области при пожаре в частном доме погибли два человека
Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС по региону.
По данным ведомства, при разборе строительных конструкций в одной из комнат были обнаружены тела мужчины и женщины.
Отмечается, что причиной пожара стал аварийный режим работы матраса с электроподогревом, который хозяева поместили в будку для щенка на веранде.
Ранее в центре Ростова-на-Дону горела кровля жилого дома.
Также в Ставрополе завели дело после гибели двух человек при пожаре.