В Ставрополе завели дело после гибели двух человек при пожаре

В Ставрополе завели уголовное дело по факту смерти двух человек при пожаре в многоквартирном доме.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Как сообщили в управлении, в результате возгорания квартиры на улице Ленина погибли двое мужчин 1996 и 1948 годов рождения. Также потребовалась помощь медиков двум взрослым и одному ребёнку.

«По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём или бытовыми приборами, точная причина устанавливается экспертами», — заявили в СУ СК России.

Также по факту пожара проверку начала прокуратура Ставропольского края, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали пожар в гаражном кооперативе в Архангельске.