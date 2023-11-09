Около 20 тысяч жителей Владивостока остались без воды и электричества

В пресс-службе прокуратуры Приморского края заявили, что порядка 20 тыс. жителей Владивостока остались без воды и электричества из-за аварии.

«Около 11:25 (04:25 мск) 9 ноября в результате аварии произошло отключение электроснабжения в многоквартирных домах на улицах Крыгина, Леонова, Саратовская, Сипягина, в Перекопском переулке», — говорится в заявлении.

Вместе с этим примерно в это же время в результате работ на магистральной теплотрассе без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались 126 многоквартирных домов и 120 домов краевой столицы.

«Всего электроснабжение, теплоснабжение и горячее водоснабжение не предоставляется более 20 тыс. граждан», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту аварийного отключения.

Ранее сообщалось, что более 400 населённых пунктов Удмуртии осталось без электричества из-за сильного ветра.