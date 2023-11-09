Около 20 тысяч жителей Владивостока остались без воды и электричества
«Около 11:25 (04:25 мск) 9 ноября в результате аварии произошло отключение электроснабжения в многоквартирных домах на улицах Крыгина, Леонова, Саратовская, Сипягина, в Перекопском переулке», — говорится в заявлении.
Вместе с этим примерно в это же время в результате работ на магистральной теплотрассе без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались 126 многоквартирных домов и 120 домов краевой столицы.
«Всего электроснабжение, теплоснабжение и горячее водоснабжение не предоставляется более 20 тыс. граждан», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту аварийного отключения.
Ранее сообщалось, что более 400 населённых пунктов Удмуртии осталось без электричества из-за сильного ветра.