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Более 400 населённых пунктов в Удмуртии осталось без электричества из-за ветра

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Более 400 населённых пунктов Удмуртии осталось без электричества из-за сильного ветра.
Более 400 населённых пунктов в Удмуртии осталось без электричества из-за ветра
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Продолжаем наводить порядок после сильного ветра. Вчера он оставил без электричества дома в 409 населённых пунктах республики», — написал Бречалов в Telegram.

Он отметил, что на ликвидации аварий работали 78 бригад, а в настоящее время без электричества частично остаётся 14 населённых пунктов.

Ранее почти 80 многоквартирных жилых домов в Челябинске осталось без горячей воды и отопления из-за аварии на магистральном трубопроводе.

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