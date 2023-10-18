Более 400 населённых пунктов в Удмуртии осталось без электричества из-за ветра

Более 400 населённых пунктов Удмуртии осталось без электричества из-за сильного ветра.

Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Продолжаем наводить порядок после сильного ветра. Вчера он оставил без электричества дома в 409 населённых пунктах республики», — написал Бречалов в Telegram.

Он отметил, что на ликвидации аварий работали 78 бригад, а в настоящее время без электричества частично остаётся 14 населённых пунктов.

Ранее почти 80 многоквартирных жилых домов в Челябинске осталось без горячей воды и отопления из-за аварии на магистральном трубопроводе.