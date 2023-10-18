Почти 80 домов в Челябинске остались без горячей воды и отопления из-за аварии

Почти 80 многоквартирных жилых домов в Челябинске остались без горячей воды и отопления из-за аварии на магистральном трубопроводе.

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Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации. «По состоянию на 08:00 (06:00 мск) 18 октября без отопления и горячей воды остаются 79 многоквартирных домов», — приводит сообщение РИА Новости. Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что более чем в 1 тыс. городских многоквартирных домов специалисты заменили системы отопления по программе капитального ремонта.