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Почти 80 домов в Челябинске остались без горячей воды и отопления из-за аварии

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Почти 80 многоквартирных жилых домов в Челябинске остались без горячей воды и отопления из-за аварии на магистральном трубопроводе.
Почти 80 домов в Челябинске остались без горячей воды и отопления из-за аварии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«По состоянию на 08:00 (06:00 мск) 18 октября без отопления и горячей воды остаются 79 многоквартирных домов», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что более чем в 1 тыс. городских многоквартирных домов специалисты заменили системы отопления по программе капитального ремонта.

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