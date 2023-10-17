В Москве в более чем тысяче домов при капремонте заменили системы отопления

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в более чем тысяче городских многоквартирных домов специалисты заменили системы отопления по программе капитального ремонта.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Все мероприятия стартовали сразу после завершения отопительного сезона и были выполнены в установленный срок, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду», — отметил Бирюков.

Во время капремонта специалисты заменили все изношенные трубы и радиаторы, а также опорные конструкции, различные соединительные элементы и конвекторы в домах.

Ранее сообщалось, что к платформе «Электронный дом», запущенной в Москве в 2020 году, подключены 99% жилых домов столицы.