В Москве в более чем тысяче домов при капремонте заменили системы отопления
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Все мероприятия стартовали сразу после завершения отопительного сезона и были выполнены в установленный срок, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду», — отметил Бирюков.
Во время капремонта специалисты заменили все изношенные трубы и радиаторы, а также опорные конструкции, различные соединительные элементы и конвекторы в домах.
Ранее сообщалось, что к платформе «Электронный дом», запущенной в Москве в 2020 году, подключены 99% жилых домов столицы.