Почти все жилые дома Москвы подключены к платформе «Электронный дом»
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.
Пользователи платформы могут принимать участие в управлении своим домом. Для подключения достаточно иметь регистрацию на mos.ru.
Через «Электронный дом» можно передавать показания счётчиков, создавать заявки на устранение неисправностей, оплачивать электроэнергию, получать уведомления об отключении воды и света.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что отопление включили в 99% жилых домов и соцобъектов в столице.