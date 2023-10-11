Почти все жилые дома Москвы подключены к платформе «Электронный дом»

К платформе «Электронный дом», запущенной в Москве в 2020 году, подключены 99% жилых домов столицы.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Пользователи платформы могут принимать участие в управлении своим домом. Для подключения достаточно иметь регистрацию на mos.ru.

Через «Электронный дом» можно передавать показания счётчиков, создавать заявки на устранение неисправностей, оплачивать электроэнергию, получать уведомления об отключении воды и света.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что отопление включили в 99% жилых домов и соцобъектов в столице.