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Почти все жилые дома Москвы подключены к платформе «Электронный дом»

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К платформе «Электронный дом», запущенной в Москве в 2020 году, подключены 99% жилых домов столицы.
Почти все жилые дома Москвы подключены к платформе «Электронный дом»

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Пользователи платформы могут принимать участие в управлении своим домом. Для подключения достаточно иметь регистрацию на mos.ru.

Через «Электронный дом» можно передавать показания счётчиков, создавать заявки на устранение неисправностей, оплачивать электроэнергию, получать уведомления об отключении воды и света.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что отопление включили в 99% жилых домов и соцобъектов в столице.

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