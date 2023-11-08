Путин поручил доложить о мерах для завершения строительства моста через Лену

Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта доложить о мерах для завершения до 2028 года строительства моста через реку Лену.

РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации (поручено. — RT)... принять решения, обеспечивающие завершение до 2028 года строительства автодорожного мостового перехода через реку Лену в районе города Якутска», — говорится в документе. Ранее сообщалось, что на реконструкцию участка трассы Новороссийск — Керчь и строительство транспортной развязки с железной дорогой направят 611,1 млн рублей.