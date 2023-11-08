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Путин поручил доложить о мерах для завершения строительства моста через Лену

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Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта доложить о мерах для завершения до 2028 года строительства моста через реку Лену.
Путин поручил доложить о мерах для завершения строительства моста через Лену
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации (поручено. — RT)... принять решения, обеспечивающие завершение до 2028 года строительства автодорожного мостового перехода через реку Лену в районе города Якутска», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию участка трассы Новороссийск — Керчь и строительство транспортной развязки с железной дорогой направят 611,1 млн рублей.

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