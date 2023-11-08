Путин поручил доложить о мерах для завершения строительства моста через Лену
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации (поручено. — RT)... принять решения, обеспечивающие завершение до 2028 года строительства автодорожного мостового перехода через реку Лену в районе города Якутска», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что на реконструкцию участка трассы Новороссийск — Керчь и строительство транспортной развязки с железной дорогой направят 611,1 млн рублей.