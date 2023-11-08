RT в Telegram
Подпишись

На обновление трассы Новороссийск — Керчь направят 611,1 млн рублей

Короткая ссылка
На реконструкцию участка трассы Новороссийск — Керчь и строительство транспортной развязки с железной дорогой направят 611,1 млн рублей.
На обновление трассы Новороссийск — Керчь направят 611,1 млн рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство Крыма.

Средства выделят из правительственного резервного фонда. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

На ремонт участка длиной 27 км направят 321,1 млн рублей.

Обновление трассы увеличит транспортную доступность порта Тамань. Остальная часть средств будет выделена на строительство транспортной развязки с железной дорогой с целью снижения количества ДТП на этом участке.

Ранее, как сообщало RIA56, губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в 2024 году в регионе построят и отремонтируют 29 дорог.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить