На обновление трассы Новороссийск — Керчь направят 611,1 млн рублей

На реконструкцию участка трассы Новороссийск — Керчь и строительство транспортной развязки с железной дорогой направят 611,1 млн рублей.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство Крыма.

Средства выделят из правительственного резервного фонда. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

На ремонт участка длиной 27 км направят 321,1 млн рублей.

Обновление трассы увеличит транспортную доступность порта Тамань. Остальная часть средств будет выделена на строительство транспортной развязки с железной дорогой с целью снижения количества ДТП на этом участке.

Ранее, как сообщало RIA56, губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в 2024 году в регионе построят и отремонтируют 29 дорог.