Специалист Абрамзон напомнил о правилах перевозки горнолыжного инвентаря в самолёте

Директор по продукту сервиса «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон заявил, что авиакомпании часто предусматривают возможность бесплатного провоза комплекта спортивного оборудования во время горнолыжного сезона, но подробности лучше уточнить у перевозчика заблаговременно.

«И заранее предупредите о том, что планируете провоз спортивного инвентаря, потому что его провоз возможен только при наличии свободных мест. Забронируйте его за двое — трое суток до вылета по телефону горячей связи вашей авиакомпании или через сайт (если ваша компания-перевозчик предоставляет такую возможность)», — сказал Абрамзон в беседе с газетой «Известия».

Эксперт также посоветовал упаковать весь инвентарь в один чехол, но отметил, что в таком случае необходимо обращать внимание на вес.

«Зачастую авиакомпании ставят ограничение на провоз горнолыжного оборудования в качестве негабаритного багажа — 23 кг и 203 см в длину», — уточнил Абрамзон.

Кроме того, он напомнил, что некоторые компании требуют упаковывать ботинки отдельно от лыж или сноуборда.

Также желательно приезжать в аэропорт заранее. А получать спортивное оборудование по прилёте необходимо в отделе выдачи негабаритного багажа.

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